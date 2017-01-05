İstanbul Haberi: İSİG: OHAL ilanından sonra iş kazalarında yüzde 9 artış oldu İSİG: OHAL ilanından sonra iş kazalarında yüzde 9 artış oldu Son Dakika Haberi







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İSİG: OHAL ilanından sonra iş kazalarında yüzde 9 artış oldu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ardından iş kazalarından ölümlerde artışlar olduğuna dikkat çekti.

İSİG'den yapılan açıklamada, OHAL ilanı sonrası zaten kötü olan işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarının daha da kötüleştiği savunularak OHAL ilanından sonra iş kazalarının yüzde 9 artış gösterdiği vurgulandı.

İSİG açıklamasına göre, Aralık ayında en az 141; 2016 yılının tamamında ise en az 1,970 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

Ölümler "iş cinayeti" olarak adlandırıldı

İSİG’in her ay medya yazılı, görsel, dijital medyayı takiple ve işçilerin yakınlarıyla emek-meslek örgütlerinden gelen bilgilerle düzenli olarak yaptığı derlemeye göre 2016 yılının Aralık ayında ise en az 141 işçi yaşamını yitirdi… Ölümlerin “iş cinayeti” olarak adlandırıldığı raporda, geçmiş yılların işçi ölümlerine de yer veriliyor.

Buna göre, 2013 Aralık ayında 112; 2014 yılının Aralık ayında 127 ve 2015 yılının Aralık ayında en az 137 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda 2016 yılının Aralık ayında ölümlerin en çok inşaat, taşımacılık, tarım, belediye ve metal işkollarında yaşandığı; nedenlerinin de trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçükler olduğu kaydedildi. Ölenlerin 1’i çocuk, 5’i kadın ve 5’inin de göçmen olduğu iş kazaları en çok İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya’da yaşandı.

2016 yılında 1970 işçi öldü

Açıklamada, 2016 yılında toplam 1970 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu ölümler aylara göre şöyle dağıldı:

Ocak 119,

Şubat 144,

Mart 160,

Nisan 172,

Mayıs 127,

Haziran 210,

Temmuz 176,

Ağustos 206,

Eylül 150,

Ekim 169,

Kasım 196

Aralık 141.

Ölümlerin dörte üçü altı işkolunda

Rapora göre 2016 yılında yaşamını yitiren 1970 işçinin bin 682’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 210’u çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 78’i esnaflardan olmak üzere 288’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

2016 yılında iş cinayetlerinin dörtte üçü altı işkolunda gerçekleşti. Dağılım şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 442 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 389 işçi;

Taşımacılık işkolunda 265 işçi;

Ticaret, Büro işkolunda 124 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 109 işçi;

Metal işkolunda ise 96 işçi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin yaklaşık yarısı 28-50 yaş aralığında

98’i kadın işçilerden oluşan 2016 yılı iş kazasında yaşamını yitirenlerin yaş dağılımı da şöyle:

14 yaş ve altında 18 işçi,

15-17 yaş aralığında 38 işçi,

18-27 yaş aralığında 294 işçi,

28-50 yaş aralığında 998 işçi;

51-64 yaş aralığında 399 işçi;

65 yaş ve üstünde 77 işçi;

Yaşı tespit edilemeyen/bilinmeyen 146 işçi.

81 ilin 81'inde iş kazası

2016 yılında Türkiye’nin 81 ilinde de iş kazası yaşanırken bunların yarısı 11 şehirde yoğunlaştı. İş kazalarında yaşamını yitirenlerin en az 96’sı göçmen işçi olarak çalışıyordu.

Raporda önemli bir işçi sağlığı direnişinin dizi setlerinde yaşandığı vurgulanarak Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul’un çalıştığı dizinin setinde bebek oyuncu bulunması üzerine setten-diziden ayrılması aktarıldı.

(Grafik)

DHA