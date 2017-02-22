İskandinav turistin tercihi Alanya

TÜRKİYE'nin Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik faaliyet gösteren en büyük tur operatörlerinden DETUR'un CEO'su Firuz Bağlıkaya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerden gelen turistlerin Türkiye'de en çok Alanya'yı tercih ettiğini söyledi.

Turizm sektöründe Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'dan oluşan İskandinav pazarında sezon açıldı. Şubat ayının ikinci haftası itibariyle başlayan İskandinav pazarında hareketlilik nisan sonuna kadar sürüyor ve ekim- aralık sonu aralığında yine en yoğun dönemlerini yaşıyor. 2016 yılını kötü izlerle geride bırakan turizm sektörü, 2017'de 2016 rakamlarının üzerine çıkmayı ve 2018'den itibaren yeniden toparlanmayı hedefliyor.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR

Türkiye'nin Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik faaliyet gösteren en büyük tur operatörlerinden DETUR'un CEO'su Firuz Bağlıkaya, Kuzey Avrupa'nın Avrupa pazarı içindeki en hassas pazar olduğuna işaret ederek, ülkemizde yaşanan olaylardan direkt etkilendiğini, 2016'da yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. 2017 rezervasyonlarında da 2016'ya göre yüzde 30 düşüş olduğunu anlatan Firuz Bağlıkaya, “Dolayısıyla her ne kadar pozitif gelişmeler olduğunda hemen toparlayan bir pazar olmasına rağmen yine de İskandinav pazarında sezon, çok iç açıcı geçmeyecek gibi gözüküyor" dedi.

EN ÇOK SEVDİKLERİ BÖLGELER

Bu yönde tedbirler aldıklarını ve tanıtım, reklam kampanyalarının yoğunlaştırıldığını dile getiren Bağlıkaya, “Hiçbir şekilde 'buraya turist gelmiyor başka çözümler bulalım' kafasında değiliz. Ülkemize inancımız devam ediyor ve kesinlikle her şey bugünden daha iyi olacak. Önümüzdeki seneden itibaren diye bekliyoruz. 2017'deki olumlu gelişmeler 2018'den itibaren Türk pazarının hızlıca yükselmesini sağlayacak diye düşünüyorum" dedi. Kuzey Avrupa ülkelerinden tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin en çok Alanya'yı sevdiğini söyleyen Bağlıkaya, ardından Side, Kemer, Bodrum ve Marmaris'in geldiğini kaydetti.

POZİTİF GELİŞMELER UMUDU

2016'nın çok çok kötü bir yıl olduğunu, 2017 rezervasyonları 2016'ya göre düşük gitmesine rağmen Türkiye'deki olumlu gelişmelerin çok çabuk olumlu tepkiye dönüşebileceğine işaret eden Bağlıkaya, “2017, 2015'i yakalayamayacağımız bir seviyede olabilir ama 2016'dan daha iyi geçme ihtimali var. Çünkü son dakika rezervasyonlarının ne olacağını bilemiyoruz. Önümüzde bir referandum süreci var ve o referandum sürecinden sonra pozitif gelişmeler, sıcak bir hava ve terörsüzlük uzun olursa daha rahat toparlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

BEKLENTİ 200-250 BİN TURİST

İskandinav pazarında 2015 yılı 600-700 bin turist civarındayken 2016'da 300 bine gerilediğini kaydeden Firuz Bağlıkaya, bugünkü koşullardaki tahminin 200-250 bin civarında olduğunu söyledi. İskandinav turistin Türkiye'nin yüksek sezon olmayan dönemlerinde geldiğini belirten Bağlıkaya, “Şubat ayında misafirimiz var. Şubat, mart, nisan ayları ile ekim, kasım, aralık ilk haftasını kapsadığından bölge içinde faydalı bir turist tipi. Sokakta alışveriş yapan, 5 yıldızlı otel yerine daha düşük 3-4 yıldızlı otellerde kalıp aslında çarşıda, pazarda alışveriş eden turist tipi. Direkt ekonomiye katkısı olan bir turist tipi" dedi.

1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

DETUR olarak daha fazla sarıldıklarını kaydeden Bağlıkaya, “2017'den itibaren 186 müze ve örenyerindeki hediyelik eşya ve kafeterya işletmelerini aldık. Yaklaşık 1 milyar TL civarında bir riske girdik şirket olarak ve bu da zaten ülkemize olan inancımızı gösteriyor. Yine turizme bağlı bir işe tekrar yatırım yaptık. Dolayısıyla iyi olacağını düşünüyorum. Zor dönemler geçiriyoruz. Bu zor dönemlerde devlet de elinden geldiği kadar katkıda bulunuyor. Tur operatörlerine direkt uçak desteğinde bulunuyor. Küçük seyahat acentelerine yansıyan henüz birşey çıkmadı ama sivil toplum örgütleri bununla ilgili de çalışmalar yapar, hükümeti doğru bilgilendirse oradaki ihtiyaç sahipleri de bu tür desteklerden faydalanmış olur. Bu dönemi birbirimize destek olarak geçirebiliriz" diye konuştu.

DHA