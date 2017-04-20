İskeleden düşen elektrik ustası hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki 7 katlı inşaatın 5'inci katındaki iskeleden dengesini kaybedip düşen elektrikçi 39 yaşındaki Hamdi Fiş, hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilova Semti 4088 Sokak'taki 7 katlı inşaatta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. İnşaatın dışına kurulu iskeleye çıkıp, 5'inci katta çalışan elektrikçi Hamdi Fiş, dengesini kaybedince iskeleden düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hamdi Fiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Fiş'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA