İskilip'teki yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

ÇORUM’un İskilip İlçesi'nde sobadan çıkan kıvılcımların içerisine sıçramasıyla evde çıkan yangında dumandan etkilenen 83 yaşındaki Ayşe Araz, hayatını kaybetti.

Olay, Çorum'un İskilip İlçesi'nde bulunan Veletler Köyü'nde dün meydana geldi. Ayşe Araz, evde yanlız olduğu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyayı alevlendirmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken baygın halde bulunan Ayşe Araz, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Araz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken Ayşe Araz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA