İslahiye'de 250 kilo sahte bal ve zeytin yağı ele geçti

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Suriyelilere ait 3 adrese zabıta tarafından polis eşliğinde düzenlenen operasyonda, bitkisel ve katkı maddelerle elde edilen 75 kilo sahte bal, 175 kilo zeytinyağı ele geçirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisler eşliğinde Suriye uyruklu kişilere ait Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki 3 ayrı eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında imalathaneye dönüştürülmüş olan evlerde bitkisel ve katkı maddeleriyle hazırlandığı saptanan 75 kilo sahte bal ve 175 kilo zeytinyağı ile bu ürünlerin yapımında kullanılan renklendiriciler, tatlandırıcı ve 120 boş teneke ve varil ele geçirildi. Ele geçirilen bal ve zeytinyağları imha edilmek üzere el konulurken, Suriyeli uyruklu 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA