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Gaziantep Haberi: İslahiye'de bakkalda hırsızlığa 2 tutuklama

İslahiye'de bakkalda hırsızlığa 2 tutuklama
11:5515 Şubat 2017
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İslahiye'de bakkalda hırsızlığa 2 tutuklama
İslahiye'de bakkalda hırsızlığa 2 tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bir bakkaldan bin 500 liralık sigara ile madeni para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Olay, geçen Cumartesi gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbaha Caddesi'nde Hüseyin Nuri Atılgan'a ait bakkala giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasadaki madeni paralar ile birlikte bin 500 lira değerinde sigara çalıp kayıplara karıştı. Atılgan'ın fark ettiği hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis, daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen V.G. ile U.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

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