İslahiye'de gasp şüphelisi 5 kişi tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, Suriye uyruklu 4 kişinin bin lira parası ile 3 cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi ve çevresinde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma olayların yoğunlukta gerçekleştiği Yeşilyurt Mahallesi'nde Suriyelilerin 3 bin lira parası ile 3 cep telefonunu tabanca ve bıçakla tehdit edip gasp ettikleri iddiasıyla B.G., B.G., F.G., M.Ç. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutulandı.

DHA