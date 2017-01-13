İSMOB Tasarım Yarışması'ndan, İŞBİR YATAK'a birincilik ödülü

TÜRKİYE'nin önde gelen yatak üreticilerinden İşbir Yatak, dünyanın en önemli fuarlarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı'nda (İSMOB 2017) ziyaretçi ile buluştu. İşbir Yatak, kasaba konsepti oluşturduğu standında yeni ürün gruplarının yanı sıra değişikliğe gittiği 29 farklı yatağı görücüye çıkardı. Teknolojisi ile dikkat çeken Nature yatak ise rakiplerinden sıyrılarak İSMOB Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülünün sahibi oldu.

İSMOB tarafından her yıl düzenlenen Tasarım Yarışması'na bu yıl ilk defa katılan İşbir Yatak, ViscoStar Yataklardan Nature yatak ile uyku kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Pazarda alternatifi olmayan ve teknolojiyi yatağa taşıyan İşbir Yatak, viskoelastik malzemeyle tasarlanan akıllı yatağı Nature ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı. Bel, boyun ve omuz ağrılarının giderilmesi sürecinde yardımcı olan Nature Yatak, tam açık hücreli yapısıyla vücudun şeklini alarak vücut ısısı ve basıncına duyarlı yapısıyla sağlıklı bir uyku için idel bir ortam sunuyor

Tüm yataklarda değişikliğe giden marka bu yıl fuara 29 yatak ile katıldı. 2017'ye güçlü giren İşbir Yatak, bütün ürün gruplarını yenileyerek bünyesine farklı ürün grupları da ekledi. Ürün grubuna, nakışlı ve baskılı olmak üzere 11 çeşit nevresim takımı ve 12 çeşit koltuk şalı ekleyen İşbir Yatak, fuarda standıyla da dikkat çekti. Kasabayı andıran konseptiyle fuara renk katan İşbir Yatak, canlı müzik ekibiyle de ziyaretçilerden tam not aldı.

FUARA 45 BİN YABANCI ZİYARETÇİ

İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, "İşbir Yatak olarak inovasyona oldukça önem veriyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl bütün yataklarımızı yeniledik. Nevresim takımlarımızda da bu doğrutuda farklılığa gittik. Yeniliklerimiz hem ziyaretçilerin hem de bayilerin beğenisiyle karşılaştı" dedi.

Fuara yabancı ziyaretçinin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, "İlk gün hava muhalefetinden dolayı katılım oldukça düşüktü. Ancak ikinci ve 3'üncü gün özellikle yabancı ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı. Bu sene 45 bin yabancı ziyaretçi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İHRACAT HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Metin Gültepe, mobilya sektörünün ihracat hedefini bu yıl 3 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğinin altını çizdi.Türkiye'nin en büyük markalarının yer aldığı fuarda toplam ihracatta satış anlaşmalarının 4'te 1'i bu fuarda yapılıyor diyen Gültepe, 2023'te mobilya sektörünün ihracat hedefinin ise 10 milyar dolar olduğu dile getirdi.

DHA