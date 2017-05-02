İspanya'da Franco dönemiyle ilişkili cadde ve meydan isimleri değiştiriliyor

Filiz Yavuz / Madrid, 2 Mayıs (DHA) Madrid'de İspanya diktatörü Francisco Franco ve onun dönemiyle ilişkili cadde ve meydan isimleri değiştiriliyor. Madrid Belediyesi'nde oylanan öneriye Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi üyeleri karşı çıkarken öneri Şimdi Madrid, İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Yurttaşlar Partisi üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Tarihsel Bellek Kanunu'nun onanmasından 10 yıl sonra aralarında “Caudillo” meydanının da bulunduğu Franco dönemi ile ilişkili 52 cadde ve meydan adının değiştirilme önerisi Madrid Belediyesi'ne getirildi. Halk Partisi, Franco döneminin isimlerini taşıyan sokakların isimlerinin değiştirilmesinin Madridlilerin önceliği olmadığını söyleyerek isim değişikliğini reddetti. Ancak diğer partilerin oyları önerinin kabulu için yeterli sayıya ulaştı.

İspanyolcada “önder” anlamına gelen “caudillo” diktatörlük döneminde Franco'ya atıfla kullanılıyordu.

İsimleri değiştirilecek olan kentsel alanlardan bazılarının yeni isimlerinin 11 Mart 2004'te dinci terör örgütlerince Madrid Atocha tren istasyonunda düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin anısına koyulacağı bildiriliyor.

Belediye zararı karşılayacak

Madrid Belediyesi belgelerinde, tabelalarında, kartvizitlerinde caddenin eski ismi yazacağı için isim değişikliğinden etkilenecek 50 bin yurttaş ve 2 bin işyeri için ekonomik yardım hattı açmayı planlıyor.

Kararın kesin olarak bu hafta yönetim kurulunda onaylanması bekleniyor. Yönetim kurulunun hemen ardından da caddelerin isimlerinin değiştirilmeye başlanacağı gelen bilgiler arasında.

Toplumsal Bellek Yasasının 15. maddesi askeri ayaklanma, iş savaş ve general Franco diktatörlüğünü yüceltecek şekilde bunlarla ilgili kişilerin ya da grupların isimlerinin ve hatıralarının kamusal alanda kullanılmasını yasaklıyor.

Madrid'de Franco dönemi ile ilgili 120 cadde ve meydan adı bulunuyor.

DHA