İspanyol polisi 10 bin silah ele geçirdi

– İspanya polisi Europol ile işbirliği içinde yaptığı operasyonlarda 10 binden fazla silah ele geçirdi.

Operasyona ilişkin polis internet sayfasından duyurulan açıklamaya göre İspanya’nın Bizkaia, Girona ve Cantabria kentlerinde Ocak ayında yapılan operasyonlarda ele geçen silahların arasında 9 bin CETME marka otamatik tüfek, bin tüfek ile 400 Howitzer topu ile uçaksavar silahları, el bombaları ve tabancalar bulunuyor.

İspanyol polisi ele geçen silahların kriminal çevrelerle terörist gruplara satılmak üzere hazırlandığından kuşkulanıyor.

Ele geçen silahlara, 2014 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan yahudi müzesi saldırısının ardından başlatılan araştırma sonucu ulaşıldığı belirtildi.

Olayla ilgili beş kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

(lı)