Isparta'da 129 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen ile eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ve eski SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 129 sanıklı davaya devam edildi. Davanın tutuksuz sanıklarından Yunus Demir tutuklanırken, kanser tedavisi gören tutuksuz sanık Zümriye Irlayıcı'nın ise öldüğü belirlendi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 49'u tutuklu, 74'ü tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı'nın 25 Şubat'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede müşteki ve tanıklar dinlendi.

'PARAYI YATIRMAYA MECBURDUK'

Isparta'da yurt işletmeciliği yaptığını söyleyen müşteki Ş.K., üniversitede stant açmak için kendisinden para istendiğini belirterek, "Biz de verdik. Ama mağdur edildik. Şikayetçiyim" dedi. Müştekilerden yurt müdürü D.E., o dönem Zümriye Irlayıcı'nın kendilerine hesap numarası vererek, organizasyonlarda stant açmak için parayı bu hesaba yatırmalarını istediğini, yatırmadıkları takdirde stant açamadıklarının belirtilerek parayı yatırmaya mecbur kaldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan davanın tutuksuz sanıkları Menderes Coşkun ve Yusuf Demir'e 'ByLock' kullanıp kullanmadıklarını sordu. Menderes Coşkun, telefonunun oğluna ait olduğunu, onun da Mekke'den aldığını belirterek, "Cihaz benim değil. Kullanılan programı bilmiyorum" dedi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Yusuf Demir de 'ByLock' programı kullanmadığını söyledi. İlk defa bu gelişmeyi mahkemede duyduğunu aktaran Demir, yakalama emrinin kaldırılmasını talep etti. Savcı ise Menderes Coşkun hakkındaki yakalama kararının şimdilik kaldırılmasını Yusuf Demir'in ise tutuklanmasını istedi.

GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ OKUNDU

Mahkemede 'Dağhan' kod adlı gizli tanığının da ifadeleri okundu. Mahkeme Başkanı Mustafa Yazıcı tarafından okunan ifadede gizli tanığın 2006'da bir arkadaşı aracılığıyla dini hassasiyetlerini gözeterek örgütün toplantılarına katıldığını söylediğine, toplantıya daha sonra 'hoca' diye hitap edilen ve aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Osman Demirhan'ın geldiğini anlattığına yer verildi. Demirhan'ın toplantıya gelenlere işlerini ve neler yaptıklarını sorduğunu belirten gizli tanık, Demirhan'ın örgüt elebaşısı Fethullah Gülen'in Zaman gazetesine daha fazla ağırlık verilmesini söylediğini anlattığını, katılanlardan himmet işinin ve miktarının arttırılmasını istediğini kaydetti.

Demirhan'ın verilecek himmetlerin dini yardımlardan öte dünyadaki diğer ihtiyaç sahiplerine gideceğini anlattığını kaydeden gizli tanığın ifadesi şöyle:

"Osman Demirhan, himmet paralarıyla yetişecek çocukların sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok önemli yerlere geleceğini, o dönemki siyaset, banka gibi yerlerdeki kişilerin kendi gruplarından olduğunu ve olmaya devam ettiğini, bu şekilde himmetlerin artarak devam etmesi gerektiğini, 10 sene kadar sonra buralarda bulunanların, kendilerinin okullarındaki kişilerden oluşacağını anlattı."

Demirhan'ın toplantıya yeni gelenlere örgütün yurt dışına düzenlediği gezilere katılması gerektiğini söylediğine ifadesinde yer veren gizli tanık, Osman Demirhan'ın, Isparta'daki iş adamlarından oluşan çeşitli kuruluşlarda, siyasi kurumlarda ve başka kurumlarda da kendilerinden olan kişiler bulunduğundan, bu kişilerle sürekli irtibat halinde olunması gerektiğini anlattığını söyledi. Gizli tanık, "Osman hoca bir müjde vereceğini söyledi. Fethullah Gülen tarafından ödüllendirildiklerini söyledi ve cebinden bir kağıt çıkardı. Fethullah Gülen'in Isparta'nın çalışmalarından dolayı başta Osman hoca olmak üzere bütün mütevelli heyetindeki kişilere teşekkürlerini yazdığını okudu" dedi.

Isparta'nın Kazakistan'dan sorumlu şehir olduğunu o toplantılarda öğrendiğini belirten gizli tanık, toplantıların birinde de Kazakistan için toplantıya katılanlardan 20 bin dolar istendiğini de ifade etti.

Duruşma sonrası tutuklanmasına karar verilen Yusuf Demir, polis tarafından gözaltına alındı. Demir, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

DHA