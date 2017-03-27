Isparta'da 21 sanıklı FETÖ davası başladı

ISPARTA'da 15 Temmuz gecesi 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 8'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen eski Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı eski Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı dava Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Kurutmaz ile eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

133 SAYFALIK İDDİANAME OKUNDU

Duruşmada Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından davaya ilişkin hazırlanan 133 sayfalık iddianame okundu. İddianamede 21 sanık hakkında 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamenin okunmasının ardından dava, sanık savunmaları için yarına ertelendi.

DHA