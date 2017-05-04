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Isparta Haberi: Isparta'da fabrika yangını

Isparta'da fabrika yangını

17:554 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Isparta'da fabrika yangını
Isparta'da fabrika yangını

ISPARTA Eski Sanayi Sitesi'nde izolasyon malzemeleri ürileten fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Isparta merkezdeki Eski Sanayi Sitesi'ndeki izolasyon fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangında içerideki izolasyon malzemeleri yanmaya başladı. Büyüyen yangına Isparta Belediyesi ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Fabrikadaki işçiler hızla tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin diğer binalara ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

DHA

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