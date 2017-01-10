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Isparta Haberi: Isparta'da okullar tatil edildi

Isparta'da okullar tatil edildi
11:3710 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Isparta'da okullar tatil edildi
Isparta'da okullar tatil edildi

ISPARTA'da sabah başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar tatil edildi.
Isparta'da sabah saatlerinde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent merkezinde ve merkeze bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı köy ve beldelerde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunun ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını söyledi.

 

DHA

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