Isparta’daki 21 sanıklı davada 2 tutuklama, 1 tahliye

ISPARTA'da, 15 Temmuz gecesi 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 8'i tutuklu, 21 sanığın yargılandığı davada, savcının mütalaasının ardından tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına, tutuklu 1 sanığın ise tahliyesine karar verildi.

Isparta'da, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu, 21 sanığın 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından yargılandığı davaya Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Kurutmaz ile eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

‘HİÇBİR ARKADAŞIM HAİN DEĞİLDİR’

Duruşmada söz alan Mustafa Kurutmaz, kendisinin personele hain darbe girişimine ilişkin emir vermediğinin ortaya çıktığını savundu. Kurutmaz, “Burada yargılanan hiçbir arkadaşım hain değildir. Darbe girişimi başarılı olsaydı, o gün emri uygulamadığım için bugün sizlerin değil, başka bir hakimin karşısında olacaktım” dedi. Diğer tutuklu sanıklar da suçlu olmadıklarını savundu.

2 TUTUKLAMA, 1 TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından tutuklu sanıklardan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda Bölük Komutanı Cankat Özdemir’in tahliye edilmesine, tutuksuz sanıklardan dönemin Komando Eğitim Alay Komutanı Ahmet Nazif Şahinoğlu ile 15 Temmuz gecesi 2’nci Komando Tabur Komutan vekili olan Hüseyin Seçkin Eraslan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Karar üzerine tutuksuz sanıklar Şahinoğlu ve Eraslan duruşmanın ardından gözaltına alındı. Duruşma 25 Mayıs’a erteledi.

DHA