Isparta'daki FETÖ davası sanığından ByLock itirafı

ISPARTA'da 129 sanıklı FETÖ/PDY davasında MHP genel başkan yardımcılarına ait şantaj görüntülerini bulundurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil Karakoç, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u cep telefonuna yüklediğini ve kullandığını söyledi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen Mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 49'u tutuklu, 74'ü tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 129 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BYLOCK İTİRAFI

Davada, MHP genel başkan yardımcılarına ait şantaj görüntülerinin bulunduğu hard disk ve bazı belgeleri kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgi İşlem Daire eski Başkanı Halil Karakoç’a, sanık olduğu bir başka FETÖ/PDY davasındaki örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı suçlaması soruldu. Karakoç, cep telefonuna ByLock yüklediğini ve kullandığını söyledi.

‘HİMMET’ ADI ALTINDA PARA İSTENDİ'

Mahkeme Başkanı Mustafa Yazıcı, duruşmada farklı FETÖ dosyalarında şüpheli olanların bu davanın sanıklarına ilişkin ifadelerini okudu. Şüphelilerden R.D.’nin ifadelerinde zaman zaman örgütün toplantılarına katıldığı ve bu duruşmada il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Demirhan’ın konuşma yaptığını ve ‘himmet’ adı altında para istediğini belirtti.

‘MAKLUBE YEDİN Mİ’

Bir diğer şüpheli M.H. ifadesinde, örgütün evlerine gelen Osman Demirhan’ın konuşma yaptığını anlattı. Bir toplantıda Demirhan’ın kendilerine, "Yüksek yerlere bizden birileri gelmeli" dediğini anlatan M.H., kendilerine yöneltilen ‘Namaz kılıyor musun’, ‘Üstat kimdir’, ‘Maklube yedin mi’ gibi sorular sorulduğunda ‘Cumadan cumaya’, ‘Bilmiyorum’, ‘Maklube nedir bilmiyorum’ diye cevap vermelerinin istendiğini kaydetti.

MAAŞILARIN YÜZDE 10’U

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nda uzman olarak göreve başladığını belirten şüpheli İ.K. de toplantılarda maaşın yüzde 10’unun yardım amaçlı olarak verilmesi gerektiğinin kendilerine söylendiğini anlattı. Dönemin BAKA Genel Sekreteri olan ve bir başka FETÖ davasının sanıklarından Tuncay Engin tarafından toplantılara katılması gerektiğinin söylediğini anlatan İ.K., bu sebepten toplantılara katıldığını, ayrıca sohbetlere katılan 2 kişinin BAKA’da birim başkanı olarak görevlendirildiğini belirtti. İ.K., bu davanın firari sanığı dönemin SDÜ Rektör Yardımcısı Numan Tamer’in ise kendisini aynı davanın tutuklu sanığı Cabir Doğan’a gönderdiğini, toplantılarda örgüte yakın okullarda öğrencilerin ihtiyaçları için para toplandığını sözlerine ekledi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Duruşmada savcı mütalaa verdi. Mütalaada, 49 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamı, adli kontrol tedbirlerinin ve dava ile ilgili hakkında yakalama emri çıkarılan sanıklara ilişkin infazın beklenmesi istendi. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşma yarına erteledi.

DHA