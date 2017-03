İsrail Başkonsolosluğu önünde ezan protestosu

Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, İsrail hükümetinin, hoparlörlerle ezan okunmasını yasaklaması nedeniyle İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı.







İsrail Başkonsolosluğu'nun Levent'te bulunan binası önünde saat 22.00'da bir araya gelen Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gruptan bir kişi, İsrail hükümetinin aldığı kararla, ezanın hoparlörlerle okunmasını yasaklamasını protesto amacıyla ezan okudu.







Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Koçer'in okuduğu basın açıklamasında ise şunlara değinildi:







“Ümmetin kalbi Kudüs'ü yıkmak için kararlar alıp hedefler belirleyen birleşmiş şeytanlar ve onların arkasında sustukça şeytanlaşan dilsizler, her geçen gün hadlerini aşıyorlar ama bunca yıldır akıttıkları kana, gözyaşına ve yaptıkları binbir türlü zalimliklere rağmen mazlumlara ümit olan ve onları her daim canlı tutan ezanı cami hoparlörlerinden kısabildikleri bu ses çok yakında tüm zalimlerin nefesini kesecek ses olacaktır. Hayallerine ümmetin kalbi Kudüs'ü koyanlar olarak bizleri de inşallah Rabbimiz buna vesile olanlardan kılacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi Erbakan Hocamızın da dediği gibi her daim Rabbimiz bize nasip ettiği sürece hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Kimileri duymayacak, kimileri de duymazdan gelecek. Hakkı duyanlara selam olsun"







Açıklamanın ardından protesto gösterisi sona erdi.

