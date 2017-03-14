İsrail Konsolosluğu önünde ezan protestosu

LEVENT'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen yaklaşık 50 kişilik grup, İsrail hükumetinin ezan kararını protesto etti.

Bilim İrfan Liyakat ve Gençlik Derneği ve Nizam ı Alem Gençlik Hareketi üyesi yaklaşık 50 kişi İsrail Hükümeti'nin almış olduğu camilerden hoparlörle ezan okunmasını yasaklayan kararı protesto etti. Grup, saat 22.00' de Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na sloganlar atarak yürüdü. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağı ile Osmanlı sancağı taşıyan grup, konsolosluk önünde ezan okudu. Grup edilen duanın ardın konsolosluk önünden ayrıldı.

DHA