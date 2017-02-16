İşşiz gencin intihar girişimini emniyet müdür yardımcısı engelledi

ŞANLIURFA'dan, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'ne çalışmak için gelip iş bulamayınca çıktığı 9 katlı inşaatın çatısında intihara kalkışan 37 yaşındaki İbrahim Halil T., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Özkan tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi meydana geldi. Yapımı devam eden 9 katlı binanın çatısına çıkıp atlamak istediğini söyleyen İbrahim Halil T.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipmleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İbrahim Halil T.'nin atlama ihtimaline karşı havalı yatak açarak önlem aldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan, inşaata çıkıp İbrahim Halil T.'yi ile konuştu. İbrahim Halil T., yaklaşık bir saat boyunca kendisini ikna etmeye çalışan Özkan'ın iş bulması konusunda yardımcı olacakları sözünü vermesinin ardından intihar girişiminden vazgeçip aşağıya indi.

İbrahim Halil T., olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA