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İstanbul Haberi: İstanbul Adliye Sarayı'nda 'Adalet nöbeti'

İstanbul Adliye Sarayı'nda 'Adalet nöbeti'

12:5320 Nisan 2017
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İstanbul Adliye Sarayı'nda 'Adalet nöbeti'
İstanbul Adliye Sarayı'nda 'Adalet nöbeti'

Bir grup avukat, yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'e destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişindeki Themis Heykeli  önünde 'Adalet Nöbeti' tuttu.

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazete avukatlarının serbest bırakılması için geçen hafta oturma eylemi yapan meslektaşları bugün de İstanbul Adalet Sarayı içinde yanyana gelip aynı noktada eylem yaptı. Aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, modacı Barbaros Şansal'ın da bulunduğu avukatlar adliye içinde bulunan Themis heykeli önünde  'adalet nöbeti' tuttu. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya barolarından bir grup avukat da eyleme destek verdi. Eylem yaklaşık 1 saat sürdü.

DHA

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