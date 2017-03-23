İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda Çanakkale Şehitleri sergisi

İstanbul Anadolu Adliye Sarayı'nda Çanakkale Şehitleri Sergisi açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Çanakkale zaferinin 102. yılını kutlamak ve anmak için toplandıklarını belirterek, "Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin rahtem, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Sergi için Anadolu Adliye Sarayı E Blok'ta düzenlenen törene İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Başsavcı Fehmi Tosun, Çanakkale Savaşı'ndan zaferle çıkmış büyük Türk milletinin evlatları olarak toplandıklarını belirterek, "Öncelikle başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklarımız için ve Türk milletinin bekası için toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başsavcı Tosun ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale 1915 Toplantı Salonu'nun açılışını yaptılar. Burada Çanakkale Savaşı'nı anlatan slayt gösterisini izleyen Başsavcı Tosun ve beraberindekiler, daha sonra Çanakkale Savaşı'nda kullanılan askeri mühimmat, elbise ve bayrağın sergilendiği salona geçtiler.

Tarihçi yazar Ahmet Uslu, sergiyi gezen Başsavcı Tosun'a sergilen materyaller ile ilgili bilgi verdi. Serginin 31 Mart tarihine kadar süreceği öğrenildi.





DHA