İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan: YSK seçim hilesine giden yolu açmış oldu

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK'nın referandumda aldığı kararlara ilişkin, 'YSK yasaya açıkça aykırı bir genelge çıkarmış bu 1,5 – 2,5 milyon oy pusulasını kapsayan karar. YSK seçim hilesine giden yolu açmış oldu. Bu uygulamayla yalnız referandum sonuçlarıyla oynanmış olmayacak, ileride yapılacak bütün seçimlerde hileye başvurma yolu açılmış olacaktır. AKP temsilcisi Recep Özel'in somut hiçbir nedene dayanmayan, iki satırlık uydurma dilekçesi üzerine verilen bu karar, açıkça referanduma hile karıştırıldığı kuşkusu yaratmıştır. Mühürsüz oy sayısının açıklanması gerekir. YSK mühürsüz oyları saymayı reddederse AYM'ye gitmeden AİHM'e başvurulmalı' dedi.

İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, kesin olmayan referandum sonuçları ve YSK'nın referandumda aldığı kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye seçim güvenliği konusunda, çok önemli bir yol katetmişti. Sandık kurullarıyla, il/ilçe kurulları ve YSK, gizli oy/açık sayım ilkesinin koruyucu kalkanıydı. Ama, yargıda cemaatçi suç örgütü üyeleri ağırlık kazandıkça, özellikle 2010 referandumundan sonra, bu güven azaldıkça azaldı. Ve bu referandumdaki 'mühürsüz oy pusulaları geçerlidir' uygulamasıyla, seçim hilesine giden bir yol açılmış oldu.

YSK BU TEMEL KURALI ASLA DEĞİŞTİREMEZ

Hemen belirtelim ki, 298 sayılı yasanın 101. Maddesi gayet açıktır. Mühürsüz oy pusulası kesinlikle geçersizdir. YSK bu temel kuralı asla değiştiremez. Bazı eski kararlara dayanılarak, böyle bir uygulama yapılamaz. Söz konusu eski kararlar, doğru veya yanlış belli sandıklar ve belli sayıda oyla ilgilidir.

YSK YASAYA AÇIKÇA AYKIRI BİR GENELGE ÇIKARMIŞ BU 1,5 – 2,5 MİLYON OY PUSULASINI KAPSAYAN KARAR

Ama, referandumda başvurulan uygulama, itirazı çözen bir karar değil, kullanılan oyların geçerliliği konusunda bir genelge niteliğindedir. Ve 1,5 milyon / 2,5 milyon oy pusulasını kapsadığı tahmin edilmektedir. Böylece, YSK yasaya açıkça aykırı bir genelge çıkarmış durumdadır. Üstelik, karar bile yazılmadan, bir duyuru yoluyla bu uygulama başlatılmıştır.

REFERANDUMA HİLE KARIŞTIRILDIĞI KUŞKUSU YARATMIŞTIR. MÜHÜRSÜZ OY SAYISININ AÇIKLANMASI GEREKİR

Binlerce sandıktan yalnız evet oyu çıktığı duyumları karşısında, AKP temsilcisi Recep Özel'in somut hiçbir nedene dayanmayan, iki satırlık uydurma dilekçesi üzerine verilen bu karar, açıkça referanduma hile karıştırıldığı kuşkusu yaratmıştır. Dolayısıyla, sandık kurullarında AKP temsilcisi dışında başka temsilci bulunmayan ve silme evet oyu kullanıldığı tutanağa bağlanmış olan sandıklardan başlamak üzere, mühürsüz oy sayısının açıklanması gerekir.

YSK MÜHÜRSÜZ OYLARI SAYMAYI REDDEDERSE AYM'YE GİTMEDEN AİHM'E BAŞVURULMALI

Aksi halde, bu uygulamayla yalnız referandum sonuçlarıyla oynanmış olmayacak, ileride yapılacak bütün seçimlerde hileye başvurma yolu açılmış olacaktır. Eğer YSK mühürsüz oyları saymayı reddederse, hiç Anayasa Mahkemesi'ne gidilmeden, 1. Protokol uyarınca AİHM'e başvurulmalıdır. Ve yargı bağımsızlığını sağlayacak gerçek bir anayasa için, hiç vakit geçirmeden demokratik mücadele başlatılmalıdır. '

DHA