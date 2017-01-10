Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: İstanbul buz tuttu

İstanbul buz tuttu
12:1310 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
İstanbul buz tuttu
İstanbul buz tuttu

 

 

Gülseli KENARLI Cemal KÖYÜK/iSTANBUL, (DHA) İSTANBUL 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle  adeta buz tuttu. Büyükçekmece gölünde donma devam ederken evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kıyı kesimleri donan Büçükçekmece gölünün donmuş hali görmeye değer bir manzara oluşturdu.
SARKITLAR OLUŞTU

Soğuk hava nedeniyle ara sokaklarda bulunan evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Bazı sarkıtların boyları 1 metreyi geçti. Karla kaplanan yolların açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar