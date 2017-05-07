İstanbul Müftüsü sabah namazında gençlerle bir araya geldi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlere yönelik başlattığı 'Camii gençlik buluşması' projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençleri camiyle buluşturmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında İstanbul Müftüsü Yılmaz Süleymaniye Camii'nde sabah namazında gençlerle buluştu. İstanbul Müftüsü Yılmaz, sabah namazını cemaatle kıldı, gençlere de nasihatlerde bulundu.

RAMAZAN DA DEVAM ETTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Yılmaz, 'Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Cami Gençlik Buluşması' adıyla yıllar önce bir çalışma başlattı. Bu proje şehirlerimizde hayat bulmaya devam ediyor. Ve bizim ilçelerimizde uzun zamandan beri bu projeleri yürüten hocalarımız, müftülerimiz var. Biz de bugün Elhamdülillah İstanbul genelinde bütün ilçelerimizdeki müftülerimizin, imamlarımızın, hocalarımızın gençlerimiz Süleymaniye Camii'nde cem etmek süretiyle biraz daha geniş kapsamlı çalıştık. İnşallah bu Ramazan'da ve Eylül ayında devam ettirmeyi düşünüyoruz. Amacımız gençlerimizin camii ile cemaatle, ibadetle, mabetle buluşmasıdır. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabetin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır' dedi.

GENÇLERLE BERABER OLMAK BİZE AYRICA BİR GENÇLİK KATIYOR'

'Bu çağda, 1520 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz' diyen Yılmaz, 'O bakımdan gençlerle beraber olmak bize ayrıca bir gençlik katıyor. Onların duygusu, coşkusu, heyecanı, saf ve temiz simaları elhamdülillah gönül dünyamıza güzellikler katıyor. Gördüğünüz gibi cemaatin içinde çok sayıda genç ama onlarla beraber orta yaşlı ve yaşlı insanlarda vardı. Ama hepsi aynı gençlik heyecanını yaşamışlar. Biz bunu çok önemsiyoruz, inşallah önümüzdeki süreçte tüm camiilerimizde sürdüreceğiz. Ramazan'da bir kere daha yapacağız. Ondan sonra Temmuz ,Ağustos'da okullar tatil olduğu için gerçekleştiremeyebiliriz. Eylül ayından itibaren en az ayda bir kere imkan bulursak 15 günde bir büyük bir camimizde gençlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bunun hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Ezan, bayrak, millet ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz'da bir kere daha görmüş olduk. Gençlerimizin bu manada heyecanını harekete geçirmek istiyoruz' dedi. Daha sonra namaz çıkışında avluda kurulan mobil büfeden camiden çıkanlara çorba ikramı yapıldı.

DHA