İstanbul Valisi Şahin: En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ederek daha sonra bir vatandaşımızı şehit ederek daha sonra içeriye girerek masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 1 tanesi polis memuru. 40 vatandaşımız hastanelerde tedavi altında" diye konuştu.

DHA