İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde açıklama yaptı

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binanın bulunduğu yere geldi. Vasip Şahin, burada başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın olmak üzere enkazda arama kurtarma çalışması yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Vali Şahin, enkazda yapılan çalışmaları izledi daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, "2015 yılında tamamen tahliye edilen bir bina bugün maalesef çökmüştür. Enkaz altında kalan 19 vatandaşımızdan biri hastanede, biri enkaz altında olmak üzere 2 vatandaşımız vefat etti. 17 yaralı hastanelere kaldırılmış ve bunlardan 14'ünün tedavileri devam ediyor. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın hiçbirisinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastalarımızın çoğu kısa zaman içerisinde taburcu edilecek durumda. Şu anda enkazda 95 arama kurtarma ekibi ve diğer teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kaldırma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Burada, hem Büyük Şehir belediyemiz hem AFAD il müdürlüğümüzün ekipleri seri bir çalışma yürütmekteler. Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış, biliyorsunuz bunun hukuki durumu belli bir süreç alıyor. Yine binanın yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki maalesef mutabakat sağlayamamalarından dolayı bugüne kadar gelmiştir. Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız, kamu misafirhanelerine ya da kendi imkanlarıyla akrabaları yanında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Daha detaylı çalışmalar devam edecek. Bina boş bir bina ama her ihtimal değerlendirilerek arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yaptıkları teknik sismik ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisi olmadığı gibi ilk kanaatleri var ama arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

DHA