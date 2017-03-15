İstanbul, yaşam kalitesinde 133. sıraya düştü

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler araştırmasında 2017 yılında İstanbul 133. sıraya düştü.

İstanbul 2016 yılında 122. sırada yer alırken, siyasi olaylar, darbe teşebbüsü ve terör saldırıları İstanbul’u 133. sıraya geriletti.

Merkezi New York’ta olan 40 ülkede yaklaşık 20 bin çalışanıyla şirket danışmanlığı ve araştırma sektöründe hizmet veren ‘Mercer’ şirketinin yaptığı araştırmada, yaşam kalitesi en yüksek kent Viyana oldu. Viyana'yı Zürih, Auckland (Yeni Zelanda), Münih, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Cenevre, Kopenhag, Basel ve Sidney takip etti. Üst üste sekiz kez birinciliği kimseye kaptırmayan Viyana yine zirvede yerini korumayı başardı. Araştırmada 39 kriter içinde yapılan değerlendirmenin başında eğitim, yerleşim, dinlenme gibi çeşitli kategoriler ön plana çıkıyor.

Mercer'in, 231 kent içinde yaptığı araştırmada en son sırada Bağdat yer aldı. Sıralamada Paris 38., Lyon 39., Brüksel 27., Roma 57., Berlin 13., Hamburg 19., Stuttgart 26., New York 44., San Fransisco 29., Los Angeles 58., Dubai 74., St. Petersburg 176. sırada yer alan kentler oldu.

(lı)

DHA