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İstanbul Haberi: İstanbul'a inemeyen 4 dış hat uçağı Gaziantep'e indi

İstanbul'a inemeyen 4 dış hat uçağı Gaziantep'e indi
11:517 Ocak 2017
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İstanbul'a inemeyen 4 dış hat uçağı Gaziantep'e indi
İstanbul'a inemeyen 4 dış hat uçağı Gaziantep'e indi

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Hindistan, Maldivler, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan 4 uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyince Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.
THY'nin Hindistan Munbai ve Güney Afrika'nın Cape Town kentleri ile Maldivler ve Vietnam'dan İstanbul seferini yapan 4 yolcu uçağı, kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nı iniş yapamadı. Pilotları kule tarafından yönlendirilen uçaklar, gece geç saatlerinde Gaziantep'e iniş yaptı. Uçaklardaki yaklaşık bin yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.

DHA

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