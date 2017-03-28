İstanbul'da 3 ilçede helikopter destekli asayiş denetimi

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL polisince; Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde helikopter destekli asayiş denetimi yapıldı. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki çeşitli şubelerden ekipler ile Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüklerince asayiş denetimi yapıldı. 3 farklı ilçede gerçekleştirilen denetimlere çok ayıda polis katıldı.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR İNCELENDİ

Maltepe Gülsuyu ve Gülensu'da 5 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda polisler, dernek ve kahvehanelere girerek aramalar yaptı. Sabit uygulama noktalarında ise şüpheli araçlar durdurularak incelendi.

TABANCA BULUNDU

Uygulamada eksikleri bulunan araçlara ceza kesildi. Gülsuyu'nda durdurulan bir aracın içerisinden çıkan kurusıkı tabancaya da polis tarafından el konuldu.

Çalışmalara havadan polis helikopteri de destek verdi. Helikopter, üç ilçe üzerinde sürekli dolaştı. Özel Harekât Polisleri ise, dentim yapılan bölgelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

DHA