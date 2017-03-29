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İstanbul Haberi: İstanbul'da ayda 8 milyon ton hafriyat bertaraf ediliyor

İstanbul'da ayda 8 milyon ton hafriyat bertaraf ediliyor
16:1129 Mart 2017
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İstanbul'da ayda 8 milyon ton hafriyat bertaraf ediliyor
İstanbul'da ayda 8 milyon ton hafriyat bertaraf ediliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyeye ait hafriyat sahalarında, ayda 8 milyon ton hafriyat atığının bertaraf edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'da, ayda yaklaşık 8 milyon tonu bulan hafriyat atıkları, İBB'ye ait hafriyat sahalarında bertaraf ediliyor. İBB iştiraklerinden İSTAÇ'ın işletmesinde bulunan; Avrupa Yakasında 7, Anadolu Yakasında 4 olmak üzere 11 aktif hafriyat sahası ile hizmet veriliyor. Toplam kapasitesi 85 milyon tonu bulan hafriyat sahalarının doluluk oranları günlük hafriyat dökümlerini rahatlıkla karşılayabiliyor"

Açıklamaya göre, aktif hafriyat sahalarının doluluk oranları da şöyle:

Çiftalan ………….. %50
Boğazköy………… %37
Arnavutköy………..%6
Silivri Seymen…… %0
Silivri Ecemoba…. %60
Silivri Çeltik……… %70
Sultangazi……….. %0
Beykoz Hüseyinli.. %46
Şile Sahilköy…….. %80
Şile Yeşilvadi…….. %0
Şile Doğancılı……. %0

Ayrıca, Avrupa Yakası’nda 60 milyon ton, Anadolu Yakası’nda ise 5 milyon ton kapasiteli yeni hafriyat alanlarının hizmete alım çalışmaları da devam ediyor.
 

DHA

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