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İstanbul Haberi: İstanbul'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı
15:0518 Mart 2017
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İstanbul'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı
İstanbul'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Güngören, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye ve Tuzla'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.D., V.A., M.Y., K.Ş., F.K. ve V.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda yazılı ve basılı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'la ilgili radikal söylemlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle temas halinde oldukları öne sürülüyor.
 

DHA

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