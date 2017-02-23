İstanbul'da DHKPC operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 01.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polis ekipleri Ümraniye Site Mahallesi, 3010 Caddesi üzerindeki bir gecekonduya baskın düzenledi. Polis ekiplerinin evde aramaları sürerken, dışarıda ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.



Polis ekipleri, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Çam sokakta bulunan 6 katlı bir binaya ve Beyoğlu, Mahmutşevketpaşa mahallesi, Kurudere sokaktaki iki katlı bir eve de baskın düzenledi. Operasyonlarda göz altına alınanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

DHA