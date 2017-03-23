İstanbul’da gasptan aranan şüpheli Edirne’de yakalandı

İSTANBUL'da silahlı gasp ve yağma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Osman D., Edirne’de ailesinin evine polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da bir taksiciyi silahlı gasp eden ve yağma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Osman D.'nin Edirne olduğunu belirledi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla ailesinin oturduğu eve sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Osman D., evde uyurken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman D., geniş güvenlik önlemleri altında Edirne adliyesine sevk edildi. Osman D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA