İstanbul'da kar kalınlıkları kayak merkezlerindeki gibi

İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.

Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ;

ÇatalcaSubaşı: 120 cm,

Hadımköy, Yassıören: 100cm,

B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 55-60cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm.

DHA