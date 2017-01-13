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İstanbul Haberi: İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ/PDY operasyonu
07:1913 Ocak 2017
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İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul'da Mali Şube'den FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal,Soğanlık Yeni Mahallesi, mar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsükdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.
 

DHA

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