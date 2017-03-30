İstanbul'da Regaip Kandili'nde camiler doldu taştı

İSTANBUL'da, mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili için camiler doldu taştı.

Başta Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

BİNLERCE KİŞİ SULTAN AHMET CAMİİ'NE AKIN ETTİ

Regaip Kandili nedeniyle Sultanahmet Camii'nde kandil programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programa binlerce vatandaş katıldı. Regaip Kandili'ni Sultanahmet Camisi'nin manevi havası içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

DHA