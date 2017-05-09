İstanbul'da yılın en iyi trafik personeli ve şoförleri ödüllendirildi

TRAFİKTEN sorumlu İstanul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay,'2017 yılı Nisan ayı sonu itibariyle İstanbul genelinde 14 bin 911 trafik kazası meydana geldi. 57 kişinin hayatını kaybetti, 6 bin 954 kişi ise yaralandı' dedi.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında yılın en iyi trafik personeli ve şoförleri seçilenlere ödül töreni düzenlendi. Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürü Hamit Polat ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKİYEDEKİ MOTORLU ARAÇLARIN YÜZDE 18'İ İSTANBUL'DA

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay, yaptığı konuşmada Türkiye genelindeki motorlu araçların yüzde 18'inin İstanbul'da olduğunu ifade ederek, 2017 yılı Mart ayı sonunda İstanbul'da 3 milyon 960 bin 640 motorlu araç bulunduğunu, 5 milyon 933 bin 88 kişinin ise sürücü belgesi sahibi olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay, 2017 yılı Nisan ayı sonu itibariyle İstanbul genelinde 14 bin 911 trafik kazası meydana geldiğini 57 kişinin hayatını kaybettiğini 6 bin 954 kişinin ise yaralandığı istatistiklerini verdi. Ay, “Nüfusu 14 milyonu aşan ilimizde trafik kazalarının azaltılması, denetim yönünden diğer trafik sorunlarının çözülmesi işlemlerinde trafik birimlerimizde 2 bin 655 polis görev yapıyor. 2016 yılında İBB ile ortak olarak trafik kameralarını kullandığımız, trafik kazalarına ve olumsuzluklara hızla müdahale edebilmek için komuta merkezi oluşturduk. Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların trafik içinde başta, kural ihlallerini engellemek üzere denetimlerini sıkılaştırdık ve çeşitli denetim ekipleri oluşturarak sektörün bileşenleri projesini kullanmaya başladık. Güvenli ve düzenli bir trafik toplumu yaratabilmek için el birliğiyle çalışmamız gerektiği inancıyla, uyduğumuz her trafik kuralı birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir sloganıyla bir Karayolu Trafik Haftası geçirmeyi dilerim' dedi.

ÜLKEMİZDEKİ KAZALAR, İNSAN HATASI SEBEBİYLE OLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Trafik Müdürü Hamit Polat, kamuoyunun dikkatini karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına çekmek, ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirerek bilgi paylaşımı sağlamak problemi ortaya koyarak gelecekte daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması için bu hafta düzenlenmekte olduğunu söyledi. Türkiye'deki en önemli sorunlardan birisinin trafik sorunu olduğuna değinen Polat, 'Araç ve sürücü sayısının artmasıyla her yıl trafik kazaları da artmaktadır. Meydana gelen kazalarda binlerce insanımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Trafik kazalarını gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız da kaza sonuçlarının ülkemizde çok daha ağır olduğu yüzde 90'ının insan hatasından olduğu görülmüştür. Bunun için sürücü ve yayaların bilinçlenmesi için çeşitli çalışmalar yapılmalı ve sosyal sorumluluk projelerine hep birlikte ağırlık vermeliyiz' dedi.

YILIN ŞOFÖRLERİNE PLAKET VE HEDİYELER VERİLDİ

Törende yılın en iyi trafik polisleri ile jandarma trafik ekipleri, ambulans ve itfaiye aracı sürücüsü, taksi, minibüs, otobüs, TIR, okul servisi, turizm şirketi araçları sürücüleri seçilenlere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

SİMÜLATÖRLE EĞİTİM

Tören sonunda Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi önüne kurulan emniyet kemeri simülatörü ve ağır vasıtaların kör noktalarının öğrenciler ve programa katılanlar tarafından test edilerek incelendi.

DHA