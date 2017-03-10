İstanbul'daki ana darbe iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli. 9'u firari 24 sanığın 6'si general, 17'si de subay. 89 kişinin ölümünden sorumlu tutulan, Fetullah Gülen ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DHA