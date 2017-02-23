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İstanbul Haberi: İstanbul'daki DHKPC operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'daki DHKPC operasyonu: 11 gözaltı
12:1923 Şubat 2017
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İstanbul'daki DHKPC operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'daki DHKPC operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gece saatlerinde 12 ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere 12 ilçede bulunan 19 adreste yapılan operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 2'si kurusıkı toplam 7 tabanca, 4 pompalı tüfek, 2 el telsizi, 2 gaz maskesi, çok sayıda mermi ve fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

 

 

DHA

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