İstanbul’dan Çanakkale’ye 1 günde 5 bin ziyaretçi

İSTANBUL’daki bir radyo yayınında yapılan çağrı üzerine başlatılan ‘Torunlar ile Dedeler Çanakkale’de buluşuyoruz’ kampanyası ile yaklaşık 5 bin kişi İstanbul’dan Çanakkale’ye getirildi.

Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıldönümü nedeniyle haftalar önce başlatılan kampanyaya Avcılar Belediyesi araç desteği verildi. Avcılar başta olmak üzere İstanbul’un değişik kesimlerinden kayıtları alınan yaklaşık 5 bin kişi 122 otobüsle bu sabah erken saatlerde Çanakkale’ye taşındı. ‘Şehitlikleri ve savaş alanlarını görmeyen, Atalarını ziyaret etmeyen kalmasın’ kampanyasına gönüllüler de destek verirken araçta ve şehitlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda verilen büyük mücadeleyi anlattı. Duygulandıran ziyaret sırasında ziyaretçilere otobüste Nutuk da dağıtıldığı belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi’nin, Çanakkale Zaferinin 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında, 30 bin kişiyi Çanakkale gezisine götürdüğü, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin bulunduğu alana ise 1001 metre dev Türk bayrağıyla giriş yaptığı kaydedildi.





DHA