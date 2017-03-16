İstanbul'un 3'üncü havalimanı için 10 bin personel Gaziantep'te eğitilecek

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) arasında İstanbul'un 3'üncü havalimanında çalıştırılacak 10 bin personelin eğitim alacağı protokol, düzenlenen törenle imzalandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, IATA Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Kemal Yüksek, İGA Havalimanı İşletmecisi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul'da inşa edilen ve yılda 200 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen 3'üncü havalimanında görev yapacak personellerin eğitileceği programın protokol töreninde konuşan Rektör Tamer Yılmaz, üniversite olarak toplum yararına projelere destek verdiklerini belirterek, "Üniversitelerin en önemli görevi eğitim-öğretim yapmaktır. Bununla birlikte topluma fayda sağlayan hizmetler vermek ve toplum yararına projeler üretmek de üniversitelerin görevleri arasındadır. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul'un 3'üncü havalimanı için nitelikli personel yetiştirmek amacını taşıyan bu eğitim projesini IATA ile yürütecek olmak bizim için gurur verici" dedi.

IATA Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman ise İstanbul'un yeni havalimanında çalışacak personellere eğitim vereceklerini söyleyerek, şunları dedi:

"İstanbul'un yeni havalimanının başarısı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile beraber çalışacak olmaktan onur duyuyoruz. Bu IATA'nın şimdiye kadar üstlendiği en büyük eğitim projesi olacak. İstanbul'un yeni havalimanını beklentilerin üzerine çıkarmak için havalimanına çalışkan ve kabiliyetli personel yetiştirmek konusunda kararlıyız. Türkiye'nin dünya standartlarında birinci kalite hava taşımacılığı hizmeti verme vizyonu ve bu alanda adanmışlığı oldukça açık bir şekilde görülüyor. Umuyoruz ki bu anlaşmamız uzun ve verimli bir ortaklığın başlangıcı olacaktır."

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Schvartzman arasında 10 bin havalimanı personelinin eğitileceği protokol imzalandı.

DHA