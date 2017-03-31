İşte Prof. Dr. Halit Canatan'ı görevden aldıran

ERCİYES Üniversitesi’nden geçen eylül ayında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Prof. Dr. Halit Canatan, bu işlemin Fethullah Gülen ile çekilen bir taki benzerliği nedeniyle alındığı ortaya çıkınca görevine döndü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Canatan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile görevine iade edilen Prof. Dr. Halit Canatan'ın eylül ayında görevden alınmasına terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ABD'de çekilen ve örgütün halen firarda olan 'Kayseri imamı' Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı bir taki benzerliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

Bu taki kişiye çok benzeyen Prof. Dr. Halit Canatan’ın, yapılan bu yöndeki bir ihbar üzerine FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, ancak taki kişinin Prof. Dr. Canatan olmadığı anlaşılınca görevine iade edildiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Prof. Dr. Canatan, düzenlenen 'Demokrasi Mitinglerine' yönelik olarak paylaştığı ların altına ''Zaman devlete, millete, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır. 16 Temmuz 2016 Kayseri. Allah devlete, millete zeval vermesin'' ifadelerine yer vermişti.

DHA