İşte “Yılın Basın ı”

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği TFMD Yılın Basın ı 2017 yarışması sonuçları açıklandı. DHA'dan Muhammed Kaçkar ve Can Erok ödül alırken, Van depreminde kaybettiğimiz DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir adına verilen özel ödülü ise İHA'dan İsmail Çoşkun aldı.
Depo Photos adına çalışan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan,15 Temmuz gecesi çektiği kare ile “Yılın Basın ı 2017” ödülünü aldı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli medya organizasyonları arasında yer alan ve basın larının ödüllendirildiği tek yarışmaya, 2016 yılına damga vuran olaylardan 3 bine yakın katıldı. Antalya’da Rixos Downtown’da ve İstanbul’da toplanan jüri üyeleri 8 kategoride 29 ve 7 seriyi ödüle layık gördü. Ödül alan kareler ilk kez 39 Nisan tarihleri arasında Panora AVM’de Ankara’da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde sunuluyor. Yarışmada toplam 18 bin TL para ödülü dağıtılıyor.
LARA 15 TEMMUZ DAMGASI
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı önündeki kalabalığın üzerine tankların sürülmesi ile alt geçide düşen insanların ı ile Osmancan Gürdoğan, Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanırken aynı kare ile Yılın Haber ı ödülünü aldı. Jüri, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran lara 2’si seri olmak üzere 9 ödül verdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katlettiği anlarda çektiği larla Dünya Basın ı ödülü kazanan AP Foto Muhabiri Burhan Özbilici’ye ise yönetim kurulu kararı ile TFMD Onur Ödülü verildi. Yarışmada Spor Toto Yılın Spor ı ödülü ise İstanbul'da Galatasaray maçında Trabzonsporlu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği kare ile Sabah Gazetesi’nden Oğuz Yörük’ün oldu.
JÜRİDE USTALAR GEÇİDİ
Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan TFMD Yılın Basın ı Yarışması’nın jüri üyeleri de etkili isimlerden oluştu. Ana jüride Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos, Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match Editörü Jerome Huffer, New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı. Spor Toto Spor ı Jürisi ise Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar’dan oluştu.
USTALAR ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
Ayrıca, aralıklarla 5 gün süren jüri toplantılarına gelen Yılın Basın ı jürisi Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle buluştu. New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn öğrencilere tecrübelerini aktardı. Çektiği tarihi filmlere konu olan Hershon, genç üniversitelilere sosyal medyayı da iyi kullanmalarını öğütledi. Paris Match Editörü Jerome Huffer, çı Mustafa Seven, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer ve TFMD Başkanı Rıza Özel ise öğrencilere basın ının Türkiye’de ve dünyada önemini anlattı.
OSMANCAN GÜRDOĞAN KİMDİR
Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 1996 yılında Ankara’da doğdu. Haber çılığı ile henüz lise yıllarındayken tanışan Gürdoğan’ın çektiği kareler, ulusal gazetelerin yanı sıra Washington Post, The Guardian, Daily Mail, Sputnik gibi uluslararası yayınlarda da yer buldu. Serbest foto muhabiri olarak mesleğini sürdüren Osmancan Gürdoğan, Depo Photos adına çalışıyor.
YILIN BASIN LARI 2016 JÜRİSİ
Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos (Yunanistan), Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse (ABD), Paris Match Editörü Jerome Huffer (Fransa), Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı.
SPOR TOTO SPOR LARI 2016 JÜRİSİ
Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar
YILIN BASIN LARI 2017 ÖDÜLLERİ
Yılın Basın ı 2017
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos
Yılın Haber ı
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos
Haber ı İkincisi
Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı
Haber ı Üçüncüsü
Sedat Suna / EPA
Haber ı Mansiyon
Emrah Gürel / AP
Spor Toto Yılın Spor ı
Oğuz Yörük / Sabah Gazetesi
Spor Toto Spor ı İkincisi
Ali Atmaca / Anadolu Ajansı
Spor Toto Spor ı Üçüncüsü
Salih Zeki Fazlıoğlu / Anadolu Ajansı
Spor Toto Özel Ödülü
Adem Kabayel / Hürriyet Gazetesi
Spor Toto Spor ı Mansiyon
Fatih Erdoğdu / AMK Gazetesi
Yılın Foto Röportajı
Kutup Dalgakıran / Sabah Gazetesi
Foto Röportaj İkincisi
Bülent Kılıç / AFP
Foto Röportaj Üçüncüsü
Emin Özmen / Agence Le Journal
Yılın Haber Serisi
Emin Özmen / Agence Le Journal
Haber Seri İkincisi
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi
Haber Seri Üçüncüsü
Dağhan Kozanoğlu / Milliyet Gazetesi
Yılın Portre ı
Kerem Kocalar / Anadolu Ajansı
Portre ı İkincisi
Halil Sağırkaya / Anadolu Ajansı
Portre ı Üçüncüsü
Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi
Porte ı Mansiyon
Haşim Kılıç / Hürriyet Gazetesi
Porte ı Mansiyon
Metin Aktaş / Anadolu Ajansı
Yılın Günlük Yaşam ı
Cem Genco / Anadolu Ajansı
Günlük Yaşam ı İkincisi
Can Erok / Doğan Haber Ajansı
Günlük Yaşam ı Üçüncüsü
Emin Özmen / Le Journal
Günlük Yaşam ı Mansiyon
Göktürk Fırat / İHA
Günlük Yaşam ı Mansiyon
Sadık Cangel / İHA
Yılın Çevre ve Doğa ı
Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı
Çevre ve Doğa ı İkincisi
Burak Doğansoysal / Serbest
Çevre ve Doğa ı Üçüncüsü
Ali İhsan Öztürk / Anadolu Ajansı
Çevre ve Doğa ı Mansiyon
Sedat Suna / EPA
Yılın Siyaset ı
Arif Hüdaverdi Yaman / Anadolu Ajansı
Siyaset ı İkincisi
Yavuz Özden / Milliyet Gazetesi
Siyaset ı Üçüncüsü
Hüseyin Aldemir / Reuters
Siyaset ı Mansiyon
Muhammed Kaçar / DHA
TFMD Onur Ödülü
Burhan Özbilici /AP
Rafet Hüner Özel Ödülü
Sadık Cangel / İHA
Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Necati Savas / Cumhuriyet
Sebahattin Yılmaz – Cem Emir Özel Ödülü
İsmail Coşkun / İHA
DHA