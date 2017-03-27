İşte “Yılın Basın ı”

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği TFMD Yılın Basın ı 2017 yarışması sonuçları açıklandı. DHA'dan Muhammed Kaçkar ve Can Erok ödül alırken, Van depreminde kaybettiğimiz DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir adına verilen özel ödülü ise İHA'dan İsmail Çoşkun aldı.

Depo Photos adına çalışan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan,15 Temmuz gecesi çektiği kare ile “Yılın Basın ı 2017” ödülünü aldı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli medya organizasyonları arasında yer alan ve basın larının ödüllendirildiği tek yarışmaya, 2016 yılına damga vuran olaylardan 3 bine yakın katıldı. Antalya’da Rixos Downtown’da ve İstanbul’da toplanan jüri üyeleri 8 kategoride 29 ve 7 seriyi ödüle layık gördü. Ödül alan kareler ilk kez 39 Nisan tarihleri arasında Panora AVM’de Ankara’da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde sunuluyor. Yarışmada toplam 18 bin TL para ödülü dağıtılıyor.

LARA 15 TEMMUZ DAMGASI

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı önündeki kalabalığın üzerine tankların sürülmesi ile alt geçide düşen insanların ı ile Osmancan Gürdoğan, Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanırken aynı kare ile Yılın Haber ı ödülünü aldı. Jüri, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran lara 2’si seri olmak üzere 9 ödül verdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katlettiği anlarda çektiği larla Dünya Basın ı ödülü kazanan AP Foto Muhabiri Burhan Özbilici’ye ise yönetim kurulu kararı ile TFMD Onur Ödülü verildi. Yarışmada Spor Toto Yılın Spor ı ödülü ise İstanbul'da Galatasaray maçında Trabzonsporlu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği kare ile Sabah Gazetesi’nden Oğuz Yörük’ün oldu.

JÜRİDE USTALAR GEÇİDİ

Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan TFMD Yılın Basın ı Yarışması’nın jüri üyeleri de etkili isimlerden oluştu. Ana jüride Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos, Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match Editörü Jerome Huffer, New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı. Spor Toto Spor ı Jürisi ise Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar’dan oluştu.

USTALAR ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU

Ayrıca, aralıklarla 5 gün süren jüri toplantılarına gelen Yılın Basın ı jürisi Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle buluştu. New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn öğrencilere tecrübelerini aktardı. Çektiği tarihi filmlere konu olan Hershon, genç üniversitelilere sosyal medyayı da iyi kullanmalarını öğütledi. Paris Match Editörü Jerome Huffer, çı Mustafa Seven, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer ve TFMD Başkanı Rıza Özel ise öğrencilere basın ının Türkiye’de ve dünyada önemini anlattı.

OSMANCAN GÜRDOĞAN KİMDİR

Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 1996 yılında Ankara’da doğdu. Haber çılığı ile henüz lise yıllarındayken tanışan Gürdoğan’ın çektiği kareler, ulusal gazetelerin yanı sıra Washington Post, The Guardian, Daily Mail, Sputnik gibi uluslararası yayınlarda da yer buldu. Serbest foto muhabiri olarak mesleğini sürdüren Osmancan Gürdoğan, Depo Photos adına çalışıyor.

YILIN BASIN LARI 2016 JÜRİSİ

Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos (Yunanistan), Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse (ABD), Paris Match Editörü Jerome Huffer (Fransa), Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı.

SPOR TOTO SPOR LARI 2016 JÜRİSİ

Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar

YILIN BASIN LARI 2017 ÖDÜLLERİ

Yılın Basın ı 2017

Osmancan Gürdoğan / Depo Photos

Yılın Haber ı

Osmancan Gürdoğan / Depo Photos

Haber ı İkincisi

Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı

Haber ı Üçüncüsü

Sedat Suna / EPA

Haber ı Mansiyon

Emrah Gürel / AP

Spor Toto Yılın Spor ı

Oğuz Yörük / Sabah Gazetesi

Spor Toto Spor ı İkincisi

Ali Atmaca / Anadolu Ajansı

Spor Toto Spor ı Üçüncüsü

Salih Zeki Fazlıoğlu / Anadolu Ajansı

Spor Toto Özel Ödülü

Adem Kabayel / Hürriyet Gazetesi

Spor Toto Spor ı Mansiyon

Fatih Erdoğdu / AMK Gazetesi

Yılın Foto Röportajı

Kutup Dalgakıran / Sabah Gazetesi

Foto Röportaj İkincisi

Bülent Kılıç / AFP

Foto Röportaj Üçüncüsü

Emin Özmen / Agence Le Journal

Yılın Haber Serisi

Emin Özmen / Agence Le Journal

Haber Seri İkincisi

Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi

Haber Seri Üçüncüsü

Dağhan Kozanoğlu / Milliyet Gazetesi

Yılın Portre ı

Kerem Kocalar / Anadolu Ajansı

Portre ı İkincisi

Halil Sağırkaya / Anadolu Ajansı

Portre ı Üçüncüsü

Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi

Porte ı Mansiyon

Haşim Kılıç / Hürriyet Gazetesi

Porte ı Mansiyon

Metin Aktaş / Anadolu Ajansı

Yılın Günlük Yaşam ı

Cem Genco / Anadolu Ajansı

Günlük Yaşam ı İkincisi

Can Erok / Doğan Haber Ajansı

Günlük Yaşam ı Üçüncüsü

Emin Özmen / Le Journal

Günlük Yaşam ı Mansiyon

Göktürk Fırat / İHA

Günlük Yaşam ı Mansiyon

Sadık Cangel / İHA

Yılın Çevre ve Doğa ı

Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı

Çevre ve Doğa ı İkincisi

Burak Doğansoysal / Serbest

Çevre ve Doğa ı Üçüncüsü

Ali İhsan Öztürk / Anadolu Ajansı

Çevre ve Doğa ı Mansiyon

Sedat Suna / EPA

Yılın Siyaset ı

Arif Hüdaverdi Yaman / Anadolu Ajansı

Siyaset ı İkincisi

Yavuz Özden / Milliyet Gazetesi

Siyaset ı Üçüncüsü

Hüseyin Aldemir / Reuters

Siyaset ı Mansiyon

Muhammed Kaçar / DHA

TFMD Onur Ödülü

Burhan Özbilici /AP

Rafet Hüner Özel Ödülü

Sadık Cangel / İHA

Mustafa Pekcan Özel Ödülü

Necati Savas / Cumhuriyet

Sebahattin Yılmaz – Cem Emir Özel Ödülü

İsmail Coşkun / İHA





DHA