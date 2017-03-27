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İstanbul Haberi: İşte “Yılın Basın ı”

İşte “Yılın Basın ı”
12:5627 Mart 2017
Son Dakika Haberi
İşte “Yılın Basın ı”
İşte “Yılın Basın ı”

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği TFMD Yılın Basın ı 2017 yarışması sonuçları açıklandı. DHA'dan Muhammed Kaçkar ve Can Erok ödül alırken, Van depreminde kaybettiğimiz DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir adına verilen özel ödülü ise İHA'dan İsmail Çoşkun aldı.

Depo Photos adına çalışan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan,15 Temmuz gecesi çektiği kare ile “Yılın Basın ı 2017” ödülünü aldı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli medya organizasyonları arasında yer alan ve basın larının ödüllendirildiği tek yarışmaya, 2016 yılına damga vuran olaylardan 3 bine yakın katıldı. Antalya’da Rixos Downtown’da ve İstanbul’da toplanan jüri üyeleri 8 kategoride 29 ve 7 seriyi ödüle layık gördü. Ödül alan kareler ilk kez 39 Nisan tarihleri arasında Panora AVM’de Ankara’da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde sunuluyor. Yarışmada toplam 18 bin TL para ödülü dağıtılıyor.

LARA 15 TEMMUZ DAMGASI
15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahı önündeki kalabalığın üzerine tankların sürülmesi ile alt geçide düşen insanların ı ile Osmancan Gürdoğan, Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanırken aynı kare ile Yılın Haber ı ödülünü aldı. Jüri, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktaran lara 2’si seri olmak üzere 9 ödül verdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katlettiği anlarda çektiği larla Dünya Basın ı ödülü kazanan AP Foto Muhabiri Burhan Özbilici’ye ise yönetim kurulu kararı ile TFMD Onur Ödülü verildi. Yarışmada Spor Toto Yılın Spor ı ödülü ise İstanbul'da Galatasaray maçında Trabzonsporlu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği kare ile Sabah Gazetesi’nden Oğuz Yörük’ün oldu.

JÜRİDE USTALAR GEÇİDİ
Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan TFMD Yılın Basın ı Yarışması’nın jüri üyeleri de etkili isimlerden oluştu. Ana jüride Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos, Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match Editörü Jerome Huffer, New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı. Spor Toto Spor ı Jürisi ise Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar’dan oluştu.

USTALAR ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
Ayrıca, aralıklarla 5 gün süren jüri toplantılarına gelen Yılın Basın ı jürisi Antalya’da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrencilerle buluştu. New York’lu usta foto muhabiri Gary Mark Hershorn öğrencilere tecrübelerini aktardı. Çektiği tarihi filmlere konu olan Hershon, genç üniversitelilere sosyal medyayı da iyi kullanmalarını öğütledi. Paris Match Editörü Jerome Huffer, çı Mustafa Seven, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer ve TFMD Başkanı Rıza Özel ise öğrencilere basın ının Türkiye’de ve dünyada önemini anlattı.

OSMANCAN GÜRDOĞAN KİMDİR
Yılın Basın ı 2017 ödülünü kazanan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan, 1996 yılında Ankara’da doğdu. Haber çılığı ile henüz lise yıllarındayken tanışan Gürdoğan’ın çektiği kareler, ulusal gazetelerin yanı sıra Washington Post, The Guardian, Daily Mail, Sputnik gibi uluslararası yayınlarda da yer buldu. Serbest foto muhabiri olarak mesleğini sürdüren Osmancan Gürdoğan, Depo Photos adına çalışıyor.

YILIN BASIN LARI 2016 JÜRİSİ
Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos (Yunanistan), Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Editörü Jenifer Diane Tse (ABD), Paris Match Editörü Jerome Huffer (Fransa), Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Associated Press Türkiye Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Milliyet Gazetesi Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel yer aldı.

SPOR TOTO SPOR LARI 2016 JÜRİSİ
Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn (ABD), Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Reuters Türkiye Editörü Murad Sezer, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto Muhabiri Şafak Kayarlar

YILIN BASIN LARI 2017 ÖDÜLLERİ

Yılın Basın ı 2017
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos

Yılın Haber ı
Osmancan Gürdoğan / Depo Photos

Haber ı İkincisi
Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı

Haber ı Üçüncüsü
Sedat Suna / EPA

Haber ı Mansiyon
Emrah Gürel / AP

Spor Toto Yılın Spor ı
Oğuz Yörük / Sabah Gazetesi

Spor Toto Spor ı İkincisi
Ali Atmaca / Anadolu Ajansı

Spor Toto Spor ı Üçüncüsü
Salih Zeki Fazlıoğlu / Anadolu Ajansı

Spor Toto Özel Ödülü
Adem Kabayel / Hürriyet Gazetesi

Spor Toto Spor ı Mansiyon
Fatih Erdoğdu / AMK Gazetesi

Yılın Foto Röportajı
Kutup Dalgakıran / Sabah Gazetesi

Foto Röportaj İkincisi
Bülent Kılıç / AFP

Foto Röportaj Üçüncüsü
Emin Özmen / Agence Le Journal

Yılın Haber Serisi
Emin Özmen / Agence Le Journal

Haber Seri İkincisi
Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi

Haber Seri Üçüncüsü
Dağhan Kozanoğlu / Milliyet Gazetesi

Yılın Portre ı
Kerem Kocalar / Anadolu Ajansı

Portre ı İkincisi
Halil Sağırkaya / Anadolu Ajansı

Portre ı Üçüncüsü
Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi

Porte ı Mansiyon
Haşim Kılıç / Hürriyet Gazetesi

Porte ı Mansiyon
Metin Aktaş / Anadolu Ajansı

Yılın Günlük Yaşam ı
Cem Genco / Anadolu Ajansı

Günlük Yaşam ı İkincisi
Can Erok / Doğan Haber Ajansı

Günlük Yaşam ı Üçüncüsü
Emin Özmen / Le Journal

Günlük Yaşam ı Mansiyon
Göktürk Fırat / İHA

Günlük Yaşam ı Mansiyon
Sadık Cangel / İHA

Yılın Çevre ve Doğa ı
Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı

Çevre ve Doğa ı İkincisi
Burak Doğansoysal / Serbest

Çevre ve Doğa ı Üçüncüsü
Ali İhsan Öztürk / Anadolu Ajansı

Çevre ve Doğa ı Mansiyon
Sedat Suna / EPA

Yılın Siyaset ı
Arif Hüdaverdi Yaman / Anadolu Ajansı

Siyaset ı İkincisi
Yavuz Özden / Milliyet Gazetesi

Siyaset ı Üçüncüsü
Hüseyin Aldemir / Reuters

Siyaset ı Mansiyon
Muhammed Kaçar / DHA

TFMD Onur Ödülü
Burhan Özbilici /AP

Rafet Hüner Özel Ödülü
Sadık Cangel / İHA

Mustafa Pekcan Özel Ödülü
Necati Savas / Cumhuriyet

Sebahattin Yılmaz – Cem Emir Özel Ödülü
İsmail Coşkun / İHA

 

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