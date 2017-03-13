İstedikleri meslekleri deneyimleyecekler

Lisede okuyan genç öğrencilere, üniversitede okumak istedikleri bölümleri deneyimleme fırsatı sunulacak. Maltepe Üniversitesi, üniversiteye hazırlanan liseli gençler için “yükseköğretime dokunmak” isimli bir proje başlattı.

Proje kapsamında öğrencilerin üniversite hayatını deneyimlemesi ve okumak istedikleri bölümler konusunda fikir sahibi olması amaçlanıyor.

ADAYLAR HER DERSE GİREBİLECEK

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Adaylar hepimizin derslerine girebiliyorlar, atölyelere, laboratuvarlara katılabiliyorlar. Hangi alanlarda eğitim almak istiyorlarsa onları o alanlarla buluşturuyoruz. Her zaman onları kucaklıyoruz” dedi.

Bugüne kadar yüzlerce gencin katıldığı belirtilen projede üniversitenin her bölümünde derslere girilebilecek.

DHA