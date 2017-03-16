İstihdam Fuarı'nda Taşyapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'dan bin kişiye iş sözü

10'UNCU Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı İskenderun Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) ev sahipliğinde başladı. Günün konuşmacısı olan Taşyapı Group sahibi Emrullah Turanlı asgari ücretle nitelikli iş yapılamayacağını, işsizlerin beceri sahibi yapılması gerektiğini söyledi, hemen bin kişiyi işe başlatacağını açıkladı.

2 gün sürecek olan fuarın açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, İSTE Rektörü, MKÜ Rektörü, İŞKUR Genel Müdür yardımcısı Cafer Uzunkaya ve davetliler katıldı. Açılan stantlarda firmalara iş başvuruları yapıldı. İlk günde konuşmacı olarak katılan Taşyapı Group sahibi Emrullah Turanlı, işsizlik sorununun çok büyük olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

”Ülkemizin içinde bulunduğu döneminde ve dünyanın bugün kasıp kavurduğu işsizlikte, hatta dünyanın kasıp kavurduğu bu fakirlik sadece Türkiye’de yok, dünyada da var. Bugün Amerika’da Avrupa’da bin dolar, bin euro, bin 500 euro alan insanın geçimi inanın bizden bin kat daha zor. Orada da iyi yetişmemiş, iyi eğitim almamış, öğrenememiş, okulu bitirmemiş, iş bulamamış bir sürü insan var. Bizi davet ediyorlar Amerika’ya gelin yatırım yapın, önünüzü açalım, hiçbir problemle karşılaşmayacaksınız, hatta bir iki verginizi biz ödeyelim. Yeter ki Amerika’ya gelin yatırım yapın. Niçin Amerika da vatandaşımız işsiz kalmasın, sokakta kalmasın, düşük ücret almasın. Avrupa, Balkan ülkeleri kendini kasıp kavuruyor. İşsizlik dünyanın her tarafında büyük sıkıntı.”

İŞSİZLİKTE 20-40 YAŞ PROBLEMİ

Turanlı, Türkiye’deki işsizliğin iki problemi olduğunun altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu işsizlerin iki tane problemi var. Bir tanesi 20-40 yaş arası, okullarından mezun olmuş ya da okumamış, yüksek tahsil yapmamış, uygulamalı eğitim almamış, yani mükemmel bir meslek sahibi değil, okuldan mezun olmuş ortalıkta dolaşıyor.

İşi yok bu arkadaşımın kalbi temiz, pırıl pırıl kazanmak istiyor. Harcamak istiyor, ev sahibi olmak istiyor, araç almak istiyor, evlenmek çoluk çocuk sahibi olmak istiyor. Ama maalesef bu arkadaşım bu mutluluğu yaşayamıyor. Niye yaşayamıyor Çünkü işi yok, aşı yok, ekmeği yok başka da hiçbir derdi yok. Peki ne yapmak lazım bu pırıl pırıl kardeşlerimizi, canlarımızı evlalarımızı kazanmak için, mutluluk içinde yaşatmak için onları iş sahibi yapmak lazım. Hiç bu işin başka çaresi yok. Bunun başka bir yolu da yok. Bu insanların mutlaka kazanması lazım.”

BİN 400 LİRA İLE KARIN DOYMAZ

Türkiye’de asgari ücret olarak 1400 lira alan bir kişinin karnının doymayacağını belirten Taşyapı Group sahibi Emrullah Turanlı, şöyle devam etti: ” Bakın bir insan 1400 TL ile karnı doymaz, bu mümkün değil. Bunu kim söylüyorsa bunu hepimiz biliyoruz yanlış söylüyor. Doymaz mümkün değil. Bin 400 lira da hanımı veya beyi alsın 2 bin 800 lirayla gene doymaz mümkün değil. İki tane sıkıntımız var bir kişilere iş vermek, iki iş verdiğimiz insanların gelirini artırmak. Niçin çünkü o insanın huzurlu yaşaması için. Bugün 1500 lira maaş alan adam nasıl huzurlu yaşayacak. Bak iki tane büyük derdimiz var. Bir tanesi adamın işi var maaşı düşük. Bir tanesi Allah muhafaza işi hiç yok. Bu iki konuyu çözmemiz lazım. Maaşı yükseltmek için kişiden verim almak lazım. Kişinin veriminin yüksek olması lazım.”

GELECEĞİNİZ İÇİN AĞZINIZI AÇIN

En büyük sıkıntının eğitimden kaynaklandığına dikkat çeken, Emrullah Turanlı uygulamalı eğitime geçilmesinin şart olduğunu konuşmasında vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir yüksekokuldan mezun olan mimar kardeşimin, makine mühendisi kardeşimizin inanın bana hocalarım, inanın bana valim, inanın bana rektörüm, okuldan mezun olup işe geldiğinde, bakın bizde 4 bin, endirekt 15 bin insan çalışıyor üzülüyorum kahroluyorum. Niye o genç kardeşimiz 2 bin 2 bin 500 lira maaş alıyor kardeşimiz bütün gençlik hayatını bu üniversitelerimizin sıralarında geçirmiş. Ama anne babayı kara haller basıyor. Niye Biz bu çocuğa nasıl iş bulacağız. Neden kaynaklanıyor bu Uygulamalı eğitim olmayışından kaynaklanıyor. Okuldan mezun olan gençleri bizim gibi iş adamları bu kapılarda beklemesi lazım. Bizi arayıp bu çocuğu iş alın denmemesi lazım. Onun için bu eğitimin mükemmel uygulamalı sisteme geçmesi lazım. Siyasi liderlerimizden rica ediyorum. Valilerimizden, rektörlerimizden, Milli Eğitim Bakanımızdan rica ediyorum Allah aşkına. Öğrenci kardeşlerimden rica ediyorum. Öğrenci kardeşlerim geleceğiniz için açın ağzınızı, siyasilere yapın talebinizi, uygulamalı eğitim istediğinizi üstüne basa basa söyleyin. Okullardan mezun olduğunuz zaman 10 bin lira maaş alabilecek duruma gelin. Yirmi yılınız boşa gitmesin evlatlarım. Benim çocuklarım da yüksekokullardan mezun oldular. Ama aynı acıları paylaşıyorum.”

ALLAH AŞKINA KIRIN ŞU BÜROKRASİYİ

Taşyapı Group sahibi Emrullah Turanlı,daha sonra ” Sayın valim Allah bin razı olsun, hepinizden niye çünkü bizim sizden bir isteğimiz var. Allah aşkına kırın şu bürokrasi zincirlerini, açın işadamlarının önünü, hiçbir şey tıkamayın sizden rica ediyorum" dedikten sonra ise şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye ayağa kalksın. Bu evlatlar bu milletin evlatları. Hangi partiye, kime, hangi kuruluşa nereye oyu olursa olsun, bu milletin evlatları bunlar. Bunlar doymak zorunda, karınları doymak zorunda. Alkışı boş ver, alkışı sonra yaparsınız. Önemli olan beni davet edenlerle iletişim kurayım. Alkış işi benim işim değil. Kardeşler, yirmi yıl okumuş bir evladımız, eğer okuldan mezun olduktan sonra, karnı doymuyorsa hiçbirinizin bu başarıdır diye alkışlamamamız lazım. Oturup kara kara kara düşünmemiz lazım. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız başkasının değil. Hatta ve hatta bu evlatlarımız gençlerimiz dünyaya hükmedecekler dünyaya.”

Turanlı, konuşmasının bu bölümünde hemen bin kişiye işe alacağı sözünü de verdi.

BİN DÖRTYÜZLE BU İŞ OLMAZ

12 milyon işsizin olduğu bir ülkede alım gücünün de aynı oranda düşük olduğuna vurgu yapan Taşyapı Group sahibi Emrullah Turanlı konuşmasını şöyle tamamladı.” Bütün iş arkadaşlarım bütün yatırımcılar hepsi aynı dertten mustariptir, yetişmiş insan arıyorlar. 20-40 yaş arası insanları mutlaka eğitmemiz lazım. İnsanlarımız perişan 12 milyon işsizimiz var olacak şey değil. Bir de 1500 liralık işsizimiz var. Otomotiv sanayi çalışamıyor, buzdolabı çalışmıyor, televizyoncu çalışmıyor, mobilyacı çalışmıyor. Niye Bin 400 lirayla mobilya olmaz. 1400 lirayla araba olmaz 1400 lirayla hamsi teknesi olmaz. Bu insanların fazla kazanması lazım Onun da fazla hizmet vermesi lazım. Onun için eğitim kursları açalım.”

DHA