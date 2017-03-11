İstihdam seferberliğinde Adana'da 12 bin 79 kişi iş başı yaptı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında Adana'da çok kısa sürede 12 bin 79 kişinin işe başladığını söyledi.

Geçen ay başlatılan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesine Adana iş dünyası büyük destek verdi. Çağrının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın isteğiyle Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile işadamları ve sanayiciler bir araya geldi. Vali Demirtaş'ın başkanlığındaki toplantıda proje kapsamında Adana'da 15 bin kişinin istihdama katılması sözü verildi.

'FAZLASI DA OLACAK'

Kentte istihdam seferberliğinin kısa sürede başarıya ulaştığını açıklayan Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"Proje için ilimizde en az yüzde 5 istihdam artışı sözü verilmişti. Adana'da 39 bin 428 faal işyerinde 321 bin 723 kişi çalışıyor. Projenin başladığı tarihten itibaren bugüne kadar 12 bin 79 kişi artı istihdam sağlandı. Hükümetimizin teşvik ve destekleri doğrultusunda, üretim kapasitesinin artırılması, Adana'nın yeni yatırımlarla buluşması ve işsizliğin azaltılması en önemli önceliğimizdir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu seferberliğe tüm taraflar omuz verecek ve verdiğimiz istihdam taahhüdünü fazlasıyla yerine getireceğiz."

DHA