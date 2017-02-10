'İstihdam teşviklerinin 11 milyar lirasını İşsizlik Fonu üstleniyor'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam teşvikleri için ayrılan 12.3 milyar liralık kaynağın 11 milyar lirasını İşsizlik Fonu'nun üstlendiğini açıkladı.

TRTHaber'in canlı yayınında soruları yanıtlayan Ağbal, verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyetinin de 773 lira azalarak 1,404 liraya gerilemiş olacağını söyledi.

Düzenleme ve teşviklerin ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyeceğini de belirten Ağbal, 2017 yılının geçen yıldan daha iyi bir yıl olacağını da ifade ederek, "Ekonomide tekrar yukarı ivme görülüyor; referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak" diye ekledi.