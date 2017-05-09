İstiklal Caddesi böyle olacak

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi'nin altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesinin tamamlanması ve Nostaljik Tramvay Hattının yerine konmasının ardından meydana gelecek projenin görsellerini paylaştı. İBB'ye bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye göre, caddenin tüm altyapısı yenilenecek. 20 gün içinde bitmesi planlanan altyapı çalışmalarıyla, bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları ayrışacak. İstiklal Caddesi'nin simgesi 2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının eski hatları sökülerek, yeniden yapılacak. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise caddeye doğal granit taş döşenecek. Mayıs ayı ortalarında başlayacak döşeme işlemi iki noktada başlayacak, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hafta sonu özellikle cumartesi akşamları yoğunluk nedeniyle çalışma yapılmayacak.

DHA