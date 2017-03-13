'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Suriyeli Shamaa

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te düzenlenen 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' yarışmasında, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Shamaa Alkasim birinci oldu.

Karabük Kültür Merkezi’nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü töreni yapıldı. Törene Vali Mehmet Aktaş, Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de katıldı. Vali Aktaş, "Bu toprakların, bu topraklardaki özgürlüğün ve bağımsızlığın nelere mal olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu toprakların ilelebet bağımsız kalması için de var gücümüzle her zaman için mücadele edeceğiz" dedi.

Törende Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sahnelediği 'Bağımsızlığa Giden Yol' adlı gösteri beğeniyle izlendi. Ardından il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında birinci olan Aydınlıkevler İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Shamaa Alkasim'a ödülünü Vali Aktaş verdi. Alkasim'ın, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını içtenlikle okuması alkış aldı.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Alkasim, 4 yıldır Karabük’te olduğunu söyleyerek, "Ben Mehmet Akif Ersoy’a ve Atatürk çok teşekkür ediyorum. Ben birinci sınıfta gelince, korku hissediyordum. Bu ülkenin diğer ülkelerden çok farklı olduğunu düşünüyordum meğer öyle değilmiş. Tam benim ülkem gibi. Burada olmaktan mutluyum. Kendi ülkemi hissettim, çok heyecanlandım. Ben kendimden emin oldum, güzel okuyabileceğimi düşündüm. İstiklal Marşı'nı okurken kendi ülkemde, oradaymışım gibi düşündüm" dedi.

DHA