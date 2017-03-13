İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy memleketinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıldönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, memleketi Kosova'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliği himayesinde Priştine Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen törene Kosova Türk toplumu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç şunları söyledi: “Kosovalı bir aileden gelen, bu toprakların bundan seneler önce insanlığın büyük kültür hazinesine hediye ettiği büyük şair Mehmet Akif, şiirleriyle ve eserleriyle kader mücadelesi veren bir milletin moral, motivasyon ve maneviyatını ayakta tutmayı başaran, kalbinin tüm enginliği ve alçakgönüllülüğüyle milletimizin yüreğinde taht kuran bir vatan evladıdır. O, hürriyetin, inancın ve vicdanın sesidir. İstiklal Marşımız da bu inanç ve his dolu sinenin milletimize ebedi bir hediyesidir. Kosova ile ülkemiz arasındaki bağlar bu büyük insan sayesinde hiç şüphesiz daha bir sağlam, daha bir sarsılmazdır. Bu sarsılmaz bağlar bizleri, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri daha aydınlık bir geleceğe taşımak için daha bir şevkle çalışmaya ve sağlam adımlarla yürümeye teşvik etmektedir” dedi.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da Kosova asıllı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Kosova'nın gururu olduğunu söyledi.

Tören okunan şiirler ve söylenen şarkılarla sona erdi.

(lı)

DHA